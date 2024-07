Résultat des législatives 2024 à Saint-Yrieix-sur-Charente (16710) – 2e tour [PUBLIE]

L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La question se pose avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Premier élément de réponse : le bloc a obtenu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Yrieix-sur-Charente, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,91% des votes dans la localité. Une hausse de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

A l'échelle locale, le résultat du RN à ces élections législatives sera très commenté. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Yrieix-sur-Charente ce dimanche 7 juillet ? L'addition est expéditive, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la localité.

Ce score du premier tour est logiquement à mettre en face de l'élection en 2022. Avec 35,43% à Saint-Yrieix-sur-Charente, le binôme LREM était en revanche gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription de la Charente. Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote laissant encore le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin, avec 55,68%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,32%.

Au fil des dernières années, les 7 766 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Les chiffres montrent une participation de 70,48% au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Yrieix-sur-Charente, supérieure de 16 points à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, sur les 5 668 inscrits sur les listes électorales à Saint-Yrieix-sur-Charente, 54,62% avaient en effet pris part au scrutin, contre une participation de 54,44% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.

Ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Saint-Yrieix-sur-Charente, qu'en est-il de la participation ? Les résidents de Saint-Yrieix-sur-Charente ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 70,48%. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,56% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 80,35% au premier tour, soit 4 498 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,56% au premier tour. Au second tour, 50,91% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Saint-Yrieix-sur-Charente aujourd'hui ? La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des familles sont notamment capables de pousser les électeurs de Saint-Yrieix-sur-Charente à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les données démographiques de Saint-Yrieix-sur-Charente révèlent les tendances électorales

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Yrieix-sur-Charente façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec 43,17% de population active et une densité de population de 491 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,31% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2454,41 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 2 958 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,12%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,32%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Yrieix-sur-Charente mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,62% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.