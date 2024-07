Résultat des législatives 2024 à Saint-Michel (16470) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - Un vote de gauche entre 32,29% et 34% à Saint-Michel pour ces législatives Quelle part de voix ira au Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné comme plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages affichés au niveau national sont un premier indicateur. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des législatives il y a une semaine, à Saint-Michel, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 32,29% des votes dans la commune. Un score qui s'est envolé de 7 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre son résultat de 2022 lors du second tour, soit 54,85% à l'époque.

20:58 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des législatives à Saint-Michel ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux législatives sera très scruté. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Michel ce dimanche 7 juillet ? L'addition est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Saint-Michel ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera en conséquence très commenté pour le second tour de ces élections des députés 2024, localement. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de gagner ce scrutin localement. Les législatives de l'époque à Saint-Michel ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 18,7% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle réuniront 27,00% des voix. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 54,85% contre 45,15% pour les perdants. Mais c'est René Pilato (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui prenait l'avantage cette fois, avec 54,85%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,15%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Saint-Michel A en croire les projections des instituts dévoilées d'après les résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. Le camp de gauche pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il faudra néanmoins prendre en compte les habitudes locales. Le 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Michel ont placé en tête Marion Latus (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 33,98% des bulletins de vote. René Pilato (Front populaire) et Thomas Mesnier (Horizons) suivaient en recueillant 32,29% et 26,51% des électeurs à l'échelle de la métropole. La 1ère circonscription de la Charente n'a en revanche pas tout à fait voté comme la commune, puisque c'est René Pilato qui y remportait ce premier tour de piste, avec 32,8% devant Thomas Mesnier avec 30,3% et Marion Latus avec 30,26%.

19:21 - À Saint-Michel, la participation du premier tour éclipse celle des élections européennes Au cours des dernières années, les 3 262 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. En comparaison avec les élections européennes de 2024, la participation au premier round des législatives 2024 à Saint-Michel s'est accrue de 17 points, atteignant 67,07%. Pendant le scrutin européen de début juin, sur les 1 926 inscrits sur les listes électorales à Saint-Michel, 50,67% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 53,95% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 heures.

18:35 - 67,07% de participation lors de la 1ère manche des législatives à Saint-Michel Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des législatives à Saint-Michel ? Le pourcentage d'abstention à Saint-Michel au 1er tour des élections législatives 2024 était de 32,93%. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 969 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,09% étaient restées chez elles, contre une abstention de 26,32% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,23% au premier tour. Au deuxième tour, 50,86% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Michel aujourd'hui ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Michel.

17:29 - Saint-Michel aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Saint-Michel, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 1322 hab/km² et 41,92% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 14,25% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2031,38 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre d'allocataires de la CAF (23,42%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,28%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Michel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 38,83% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.