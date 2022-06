Résultat des législatives à Appietto - Election 2022 (20167) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Appietto est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de l'élection législative à Appietto est désormais publié. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de bulletins de votes parmi les 1468 citoyens d'Appietto votant dans la 1ère circonscription de la Corse-du-Sud. Les électeurs des 48 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux d'Appietto ? Au niveau de la commune, Laurent Marcangeli a obtenu 40% des voix. Nathaly Antona (Rassemblement National) et Jean-Paul Carrolaggi (Régionaliste) obtiennent 19% et 12% des suffrages. La participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour la 1ère circonscription de la Corse-du-Sud s'élève à 43%, ce qui représente 628 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Appietto Laurent Marcangeli Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,70% 40,00% Romain Colonna Régionaliste 17,48% 8,87% Nathaly Antona Rassemblement National 12,69% 19,19% Jean-Paul Carrolaggi Régionaliste 12,69% 11,77% Michel Mozziconacci Divers centre 9,27% 5,81% Robin de Mari Divers gauche 5,41% 6,61% David Quintela Reconquête ! 3,12% 4,68% Anissa-Flore Amziane Divers gauche 2,21% 0,97% Angélique Susini Divers gauche 1,49% 0,81% Pascale Bizzari Ecologistes 0,87% 0,48% Walter Lippler Droite souverainiste 0,74% 0,65% Claire Lainez Divers extrême gauche 0,33% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Appietto Taux de participation 46,26% 42,78% Taux d'abstention 53,74% 57,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24% 0,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,48% Nombre de votants 24 175 628

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Appietto sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:48 - Pour la gauche, les 11,66% de Jean-Luc Mélenchon à Appietto scrutés Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Appietto, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 11,66% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,99% et 0,96% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total théorique de 15,61% pour la Nupes. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Appietto ? Marine Le Pen avait glané la première position lors de la dernière élection suprême à Appietto avec 35,72% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 15,83%, surclassant Éric Zemmour à 12,09% et Jean-Luc Mélenchon à 11,66%. Les tendances nationales des derniers jours boulverseront sans doute ce tableau lors des législatives dans la ville, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle a chuté à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Appietto ? L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 à Appietto. La guerre russo-ukrainienne ainsi que son impact sur les prix de l'essence et du gaz pourraient entre autres faire le jeu du taux d'abstention à Appietto (20167). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 465 personnes en âge de voter au sein de la ville, 37,3% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 34,68% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Appietto lors du premier tour des élections législatives ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? En 2017, au moment des élections législatives, sur les 1 471 personnes en âge de voter à Appietto, 67,1% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 62,95% au deuxième tour. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Appietto Si vous êtes toujours indécis concernant les 12 candidats au 1er tour dans la seule circonscription d'Appietto, pas de panique. Les bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Appietto : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,7% des votes au premier tour à Appietto. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 15,8% et 12,1% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Appietto avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 67,4% des suffrages, laissant donc 32,7% des voix à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Comme partout en France, les électeurs d'Appietto (20167) seront incités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ?