Résultat des législatives 2024 à Peri (20167) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - Le Rassemblement national a vivement gagné du terrain à Peri

Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin législatif fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà engrangé 23 points sur place entre 2022 et 2024. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux de résultats.