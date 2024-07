Résultat des législatives 2024 à Cuttoli-Corticchiato (20167) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Cuttoli-Corticchiato, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Or le Front populaire était absent au premier tour des législatives à Cuttoli-Corticchiato. On trouvait un binôme Rassemblement National en pôle position au premier tour, avec 36,68 % des bulletins. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Romain Colonna (Régionaliste) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - L'extrême droite a lourdement séduit à Cuttoli-Corticchiato en 2 ans A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très commenté. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà avancé de 20 points ici entre 2022 et 2024. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Cuttoli-Corticchiato ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Cuttoli-Corticchiato ? Le score du Rassemblement national sera ainsi très observé localement pour le second tour de cette élection législative. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de gagner. Avec 16,13% à Cuttoli-Corticchiato, le Rassemblement national était en revanche distancé par les 49,75% du binôme Régionaliste au premier tour des législatives il y a deux ans. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Régionaliste (73,26% contre 26,74% pour Ensemble !). Romain Colonna remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Ariane Quarena (Rassemblement National) déjà en avance avec 36,68% à Cuttoli-Corticchiato aux législatives A en croire les projections en nombre de sièges établies sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait décrocher entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. La coalition de gauche devrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Préserveraient entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. Au soir du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Cuttoli-Corticchiato ont plébiscité Ariane Quarena (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 36,68% des bulletins de vote. Romain Colonna (Régionaliste) et Laurent Marcangeli (Ensemble !) suivaient en récupérant 32,81% et 14,21% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Ariane Quarena qui arrivait en pôle position dans la 1ère circonscription de la Corse-du-Sud dans son ensemble, avec cette fois 31,2%, devant Laurent Marcangeli avec 30,7% et Romain Colonna avec 16,84%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Cuttoli-Corticchiato ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? En comparaison des européennes de ce printemps, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Cuttoli-Corticchiato a baissé de 23 points, atteignant 42,72%. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 65,37% des inscrits sur les listes électorales de Cuttoli-Corticchiato avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 68,61% lors des élections européennes de 2019. Pour information, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle monter lors du second tour des législatives 2024 à Cuttoli-Corticchiato ? Le niveau d'abstention constitue incontestablement un critère important de ce scrutin législatif 2024. 42,72% des électeurs de Cuttoli-Corticchiato se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 43,1% dans la ville, contre un taux d'abstention de 45,24% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 64,05% au premier tour et 60,22% au second tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont par exemple capables de modifier les décisions que prendront les citoyens de Cuttoli-Corticchiato.

17:29 - Cuttoli-Corticchiato et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Cuttoli-Corticchiato, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 030 habitants répartis dans 1 083 logements, cette commune présente une densité de 64 hab par km². Ses 183 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (72,02%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 28,53% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 105,73 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Cuttoli-Corticchiato s'inscrit dans l'histoire française.