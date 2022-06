Résultat de la législative à Arâches-la-Frasse : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Arâches-la-Frasse sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Arâches-la-Frasse. En direct 18:40 - La coalition de gauche pas si loin à Arâches-la-Frasse La réserve de voix du côté des électeurs de gauche avant ces législatives à Arâches-la-Frasse atteignait 27,76%. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche à l'Assemblée a pourtant atteint 20,89% des suffrages il y a sept jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections à Arâches-la-Frasse ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 36,35% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Arâches-la-Frasse lors du 1er round de la législative dimanche 12 juin. Elle est arrivée devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui recueillent 20,89% et 14,48% des voix. 13:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Arâches-la-Frasse ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, la participation aux législatives atteignait 42,64% au deuxième tour contre 55,4% en 2012. Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette commune lors des précédentes élections ? En 2017, au moment des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,73% au sein d'Arâches-la-Frasse au premier tour, à comparer avec une abstention de 53,2% au tour deux. 10:30 - On vote à Arâches-la-Frasse pour la seconde manche des législatives 2022 Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Arâches-la-Frasse et il y a encore du temps pour se rendre à son bureau de vote lors de ce deuxième tour, puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés il y a une semaine sont toujours en lice pour l'épilogue des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Arâches-la-Frasse - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Arâches-la-Frasse aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Xavier Roseren Ensemble ! (Majorité présidentielle) Dominique Martin Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Arâches-la-Frasse - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Arâches-la-Frasse

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Arâches-la-Frasse Xavier Roseren (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,68% 36,35% Dominique Martin (Ballotage) Rassemblement National 19,19% 14,48% Ahmed Lounis Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,40% 20,89% Stéphane Lagarde Ecologistes 7,81% 7,94% Xavier Chantelot Les Républicains 6,57% 4,46% Virginie Duvillard Reconquête ! 4,60% 4,60% Charles Prats Union des Démocrates et des Indépendants 3,82% 3,48% Valérie Dugerdil Régionaliste 2,95% 2,37% Laurence Mény Droite souverainiste 1,45% 1,67% Sylvain Socquet-Juglard Ecologistes 1,12% 2,51% Noémie Plumier Ecologistes 0,95% 0,42% Alexandre Demeure Divers extrême gauche 0,45% 0,84% Participation au scrutin Circonscription Arâches-la-Frasse Taux de participation 44,62% 46,50% Taux d'abstention 55,38% 53,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,14% Nombre de votants 36 319 731

Le résultat de l'élection législative 2022 à Arâches-la-Frasse a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de suffrages parmi les 1574 habitants d'Arâches-la-Frasse de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie. Xavier Roseren a enregistré 36% des votes. Il devance Ahmed Lounis (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Dominique Martin (Rassemblement National) qui captent respectivement 21% et 14% des voix. L'abstention parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour la 6ème circonscription de la Haute-Savoie s'élève à 54%. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 31 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux d'Arâches-la-Frasse.

Législatives 2022 à Arâches-la-Frasse : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants d'Arâches-la-Frasse (74) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat désigneront-ils ? Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33,87% des voix au premier tour à Arâches-la-Frasse. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17,91% et 15,96% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens d'Arâches-la-Frasse avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 68,62% des voix, laissant ainsi 31,38% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour remporter la majorité à l'hémicycle ?