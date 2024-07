Résultat des législatives 2024 à Chamonix-Mont-Blanc : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Chamonix-Mont-Blanc : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel impact auront les habitants de Chamonix-Mont-Blanc sur les résultats des législatives ? Avec 49,82% de population active et une densité de population de 76 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 5,45% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 285 € par an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 3 278 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 13,71% et d'une population immigrée de 14,88% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un pourcentage de résidences secondaires de 69,55%, comme à Chamonix-Mont-Blanc, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.