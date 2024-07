Résultat des législatives 2024 à Cluses : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Cluses

En pleine campagne électorale législative, Cluses se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 17 164 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 344 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 145 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (72,67%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 2 786 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 20,43%, Cluses se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 13,25%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2154,08 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Cluses manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.