Résultat des législatives 2024 à Domancy (74700) – 2e tour [PUBLIE]

Une autre incertitude de ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a récolté plus de 28% des bulletins à l'échelle de la France dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,97% des suffrages à Domancy. Un score plus important de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Domancy fait partie des rares secteurs où le Rassemblement national n'a pas avancé ces dernières années

Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Domancy semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?