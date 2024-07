Résultat des législatives 2024 à Sallanches : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques de Sallanches et leurs implications électorales

Dans la ville de Sallanches, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,57% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (71,1%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 5 480 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,34%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,01%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sallanches mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,12% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.