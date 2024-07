Résultat des législatives 2024 à Scionzier : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

18:27 - 62,53% de participation lors de la première manche des législatives à Scionzier À Scionzier, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés de ces législatives 2024. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Scionzier s'élevait à 37,47%. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 761 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 29,91% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 25,73% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 62,46% au premier tour et 65,87% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des foyers français est capable de ramener les citoyens de Scionzier dans les bureaux de vote.

17:29 - Analyse socio-économique de Scionzier : perspectives électorales Quelle influence les habitants de Scionzier exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,35% et une densité de population de 796 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (80,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 801 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 17,89% et d'une population immigrée de 22,27% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Scionzier mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,62% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.