Résultat des législatives 2024 à Combloux (74920) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Combloux, quel candidat vont retenir les supporters de gauche ? Avec 28,06% des bulletins à l'échelle nationale au moment du premier tour des législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN ce soir. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 12,26% des votes à Combloux. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 7,72% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a rien gagné de plus à Combloux Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement français. Alors qu'on a vu environ 15 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Combloux semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Une exception à confirmer.

20:29 - Quel résultat final à Combloux pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Reste désormais à déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Combloux, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 13,87% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 49,46% pour Xavier Roseren (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (71,34%). Xavier Roseren remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Xavier Roseren (Majorité présidentielle) en avance avec 45,41% à Combloux aux législatives Dimanche 30 juin dernier, les habitants de Combloux ont préféré Xavier Roseren (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a réuni 45,41% des voix. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Charles Prats (Union de l'extrême droite) et Alain Roubian (Front populaire) avec respectivement 34,31% et 12,26% des votants. C'est en revanche Charles Prats qui devançait ses adversaires, en considérant tous les votants de la circonscription, avec cette fois 36,21% devant Xavier Roseren avec 34,68% et Alain Roubian avec 22,2%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Combloux ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? À Combloux, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 73,12%, plus élevé de 19 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 798 inscrits sur les listes électorales de Combloux avaient en effet pris part au scrutin (soit 54,56%), contre un taux de participation de 51,98% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Combloux lors de la deuxième manche des législatives ? À Combloux, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 est sans aucun doute le niveau d'abstention. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 26,88%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,04% au premier tour. Au second tour, 54,79% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 786 personnes en âge de voter dans la commune, 22% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,38% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français serait de nature à ramener les habitants de Combloux (74920) dans les isoloirs.

17:29 - Combloux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Combloux, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 3,31%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (66,56%) met en exergue l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2580,68 euros/mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 842 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,13%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (22,46%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 70,65%, comme à Combloux, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.