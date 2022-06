Résultat des législatives à Arc-lès-Gray - Election 2022 (70100) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Arc-lès-Gray

Le résultat des élections législatives 2022 à Arc-lès-Gray est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Saône

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Saône

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Arc-lès-Gray est maintenant publié. Les citoyens des 306 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux d'Arc-lès-Gray ? Antoine Villedieu a obtenu 31% des suffrages au sein de la localité. Il est suivi par Barbara Bessot Ballot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sandra Girardot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent 25% et 19% des votes. La participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Haute-Saône atteint 45%, ce qui représente 827 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Arc-lès-Gray Antoine Villedieu Rassemblement National 29,69% 31,39% Barbara Bessot Ballot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,43% 25,19% Dimitri Doussot Les Républicains 19,75% 14,39% Sandra Girardot Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,84% 19,11% Philippe Ghiles Reconquête ! 3,97% 3,35% Marion Kemps Houver Droite souverainiste 1,98% 2,48% Cédric Fischer Divers extrême gauche 1,87% 2,23% Karine Erard Ecologistes 1,46% 1,86% Participation au scrutin Circonscription Arc-lès-Gray Taux de participation 52,79% 44,82% Taux d'abstention 47,21% 55,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22% 0,73% Nombre de votants 46 634 827

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Arc-lès-Gray sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel résultat à Arc-lès-Gray pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 2 bureaux de vote d'Arc-lès-Gray, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait enregistré 17,43% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,96% et 1,32% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 21,71% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Arc-lès-Gray ? Avec 35,18% des suffrages, au premier tour à Arc-lès-Gray, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote au dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 21,95%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,43% et Éric Zemmour à 6,69%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront peut-être infléchir ce tableau lors des législatives dans la cité, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la récente présidentielle à Arc-lès-Gray ? Le taux d'abstention sera sans aucun doute un critère déterminant de ce scrutin législatif à Arc-lès-Gray. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 72,6% des électeurs dans la commune avaient pris part au vote, contre une participation de 71,51% au premier tour, soit 1 318 personnes. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des Français combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens d'Arc-lès-Gray. 11:30 - À Arc-lès-Gray, les chiffres de la participation à l'occasion des législatives seront un élément important Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? En 2017, au moment des élections législatives, 52,9% des personnes aptes à voter à Arc-lès-Gray avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 49,95% au deuxième round. 09:30 - Les électeurs d'Arc-lès-Gray ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Le vote a débuté ce matin à Arc-lès-Gray et il y a encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Arc-lès-Gray : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 561 électeurs d'Arc-lès-Gray (Haute-Saône) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 35,18% des voix au premier tour à Arc-lès-Gray, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,95% et 17,43% des voix. Le choix des citoyens d'Arc-lès-Gray était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (55,71% des votes), abandonnant donc à Emmanuel Macron 44,29% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?