En direct

19:32 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Argentonnay ? Les inscrits d'Argentonnay avaient concédé 15,15% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re manche de la présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,69% et 1,79% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement viser 20,63% à Argentonnay pour ce premier tour.

16:30 - À Argentonnay, des sondages tout aussi convaincants ? OA l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Argentonnay, Emmanuel Macron obtenait la première position avec 31,97% des voix, devant Marine Le Pen à 26,56%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 15,15% et Valérie Pécresse à 6,85%. Mais en France, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement chambouler la donne lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Argentonnay Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Argentonnay, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 75,14% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 75,39% au premier tour, ce qui représentait 1 771 personnes. L'inflation est de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Argentonnay (79150).

11:30 - À Argentonnay, la participation va-t-elle encore baisser aux législatives 2022 ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté d'habitude les habitants de cette localité lors des scrutins précédents ? Durant les précédentes législatives, le taux d'abstention avait représenté 56,59% au premier tour dans la commune à Argentonnay. L'abstention était de 51,65% au deuxième tour.