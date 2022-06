19:37 - Pour la Nupes, les 18,61% de Mélenchon à Arsac scrutés

Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Arsac, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Ce dernier avait enregistré 18,61% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,3% et 1,5% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 24,41% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.