Résultat de la législative à Aubusson : en direct

12/06/22 11:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Aubusson sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - Les citoyens d'Aubusson ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne 11 candidats sont sur la ligne de départ dans la circonscription d'Aubusson ce 12 juin, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un niveau de prétendants dans la moyenne des autres circonscriptions. Les 2383 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 3 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Aubusson

Les élections législatives 2022 auront lieu à Aubusson comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Creuse

Tête de liste Liste Françoise Miran Ecologistes Hélène Josset Droite souverainiste Jean Auclair Divers droite Catherine Dumon Divers extrême gauche Roubiali Kennedy Divers gauche Catherine Couturier Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Baptiste Moreau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Catherine Defemme Divers droite Sylvie Bilde Rassemblement National Grégory Giroix Reconquête ! Elisabeth Durengue Droite souverainiste

Législatives 2022 à Aubusson : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant à Aubusson (23200) seront invités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Durant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 26.6% des suffrages au premier tour à Aubusson, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et la finaliste défaite de la dernière présidentielle avaient obtenu 24.9% et 20.7% des suffrages. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 58.6% des voix face à Marine Le Pen (41.4%).