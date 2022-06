Résultat de la législative à Auchy-les-Mines : en direct

En direct

19:21 - Que vont décider les supporters de gauche à Auchy-les-Mines ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives, à Auchy-les-Mines comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 15,73% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,59% et 0,78% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 18,1% à Auchy-les-Mines pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Auchy-les-Mines ? La majorité est tombé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Auchy-les-Mines dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or à Auchy-les-Mines, Marine Le Pen grimpait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 48,12% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 18,5%, puis, avec 15,73%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,39%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Auchy-les-Mines ? À Auchy-les-Mines, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ces législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe est notamment susceptible de faire baisser la participation à Auchy-les-Mines. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 856 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 27,38% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 28,32% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Le score de l'abstention lors des législatives, un élément déterminant à Auchy-les-Mines ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. L'observation des dernières élections permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Cinq années plus tôt, durant les législatives, sur les 3 732 personnes en âge de voter à Auchy-les-Mines, 43,41% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 38,59% pour le second round.