Résultat de la législative à Audincourt : en direct

17:09 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Audincourt ? Les mouvements nationaux des derniers jours rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Audincourt dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Or à Audincourt, Jean-Luc Mélenchon se hissait à la première position de la dernière élection avec 33,59% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 25,77%. Arrivaient ensuite, avec 19,96%, Emmanuel Macron et enfin, à 6,27%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%.

14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives 2022 à Audincourt À Audincourt, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera l'ampleur de la participation. La hausse des prix des carburants qui grève les finances des familles serait notamment capable de priver les isoloirs de leurs électeurs à Audincourt (25400). Au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 316 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 61,19% étaient allés voter. Le taux de participation était de 67,94% au premier tour, ce qui représentait 5 650 personnes. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Audincourt quel était le pourcentage de la participation à Audincourt en 2017 ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des résultats des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, sur les 8 822 personnes en âge de voter à Audincourt, 65,6% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 61,12% pour le second round.