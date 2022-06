En direct

19:04 - Du côté de la gauche, les 27,73% de Mélenchon à Audun-le-Tiche font saliver Avec un score de 27,73% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à Audun-le-Tiche. Les reports des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,55% et 2% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 5,55% à gauche (en plus des suffrages de Mélenchon).

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Audun-le-Tiche ? L'élection présidentielle d'avril, à Audun-le-Tiche, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 27,73% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 25,32%, puis Marine Le Pen à 22,99% et Éric Zemmour à 5,19%. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives à Audun-le-Tiche dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Audun-le-Tiche L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives 2022 à Audun-le-Tiche. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la présidentielle, 61,65% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 64,2% au premier tour, ce qui représentait 2 507 personnes. La guerre russo-ukrainienne serait en mesure de dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Audun-le-Tiche.

11:30 - Les chiffres de la participation aux élections législatives 2022, un élément essentiel à Audun-le-Tiche ? Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, parmi les 4 198 inscrits sur les listes électorales à Audun-le-Tiche, 36,66% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 31,25% au tour deux.