Résultat des législatives à Aureilhan - Election 2022 (65800) [PUBLIE]

14/06/22 16:00

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Aureilhan a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Aureilhan, les 5917 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées ont choisi la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées s'établit à 50%, ce qui représente 2 967 non-votants. A l'échelle de l'agglomération, Sylvie Ferrer a réuni 25% des suffrages. Elle devance Jean-Bernard Sempastous (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie-Christine Sorin (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 22% et 21% des voix. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 287 autres communes qui lui sont rattachées.

Quel candidat fixeront en première position des résultats des élections législatives en 2022 les 8 071 personnes habitant à Aureilhan à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 26% des suffrages au premier tour à Aureilhan. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 20% des voix. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en réunissant 51% des votes face à Marine Le Pen (49%). Les administrés de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ?