Résultat de la législative à Auribeau-sur-Siagne : 2e tour en direct

La proportion des électeurs de la Nupes reste une des questions clés de ces élections législatives 2022 à l'échelle nationale. Son représentant avait enregistré 12,72% des suffrages à Auribeau-sur-Siagne il y a une semaine. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 11,51%, 4,25%, 0,84% et 0,94% il y a deux mois. Autrement dit un point de départ théorique de 17,54% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Auribeau-sur-Siagne.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Auribeau-sur-Siagne ?

Dimanche 12 juin 2022 pour le premier round, les citoyens d'Auribeau-sur-Siagne ont plébiscité la candidature Les Républicains à qui ils ont accordé 26,74% des votes. Les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec 25,2% et 14,75% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés.