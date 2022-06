Résultat des législatives à Auterive - Election 2022 (31190) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Auterive

Le résultat des élections législatives 2022 à Auterive est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription de la Haute-Garonne

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative 2022 à Auterive. La candidate Rassemblement National arrive en première place chez les 7479 citoyens inscrits dans la 7ème circonscription de la Haute-Garonne habitant à Auterive. Le taux de participation s'élève à 49% des citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 7ème circonscription de la Haute-Garonne, ce qui représente 3 642 votants. Les électeurs des 59 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux d'Auterive ? Au sein de l'agglomération, Emmanuelle Pinatel a réuni 29% des suffrages. Elle arrive devant Christophe Bex (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 29% et 25% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Auterive Emmanuelle Pinatel Rassemblement National - 29,43% Christophe Bex Nouvelle union populaire écologique et sociale - 28,95% Elisabeth Toutut-Picard Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 24,84% Georges-Henri Tessereau Reconquête ! - 4,43% Christophe Bancherit Les Républicains - 2,28% Angelique Eymond Divers droite - 1,89% Julien Midali Divers gauche - 1,86% Stéphane Albert Régionaliste - 1,83% Florent Thuard Droite souverainiste - 1,55% Romain Von Deyen Ecologistes - 1,13% Hervé Bergnes Divers extrême gauche - 1,01% Sophie Etcheverry Divers - 0,79% Participation au scrutin Circonscription Auterive Taux de participation - 48,70% Taux d'abstention - 51,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,71% Nombre de votants - 3 642

Marine Le Pen avait atteint la meilleure place au dernier scrutin présidentiel à Auterive avec 28,42% des votes exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 21,92%, devant Emmanuel Macron à 21,79% et Éric Zemmour à 6,79%. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 25,63% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 23,3% au premier tour. Pendant les dernières élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 58,74% au premier tour dans la commune à Auterive. L'abstention était de 52,9% au round deux.

Législatives 2022 à Auterive : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28,42% des voix au premier tour à Auterive. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,92% et 21,79% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Auterive avec 50,15% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,85% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Auterive ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.