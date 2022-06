Résultat de la législative à Auzat-la-Combelle : 2e tour en direct

19/06/22 18:43

Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de ce second volet des législatives 2022 à Auzat-la-Combelle, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Les finalistes dans la seule circonscription de la cité doivent être définitivement départagés ce soir. Et les électeurs ont jusqu'à 19 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche dans l'unique bureau de vote de la commune.

Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections passées. Durant les élections législatives de 2017, 33,69% des électeurs d'Auzat-la-Combelle avaient pris part au vote au deuxième tour, ce qui représentait 592 votants sur les 1726 habitants en âge de voter. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au second round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Auzat-la-Combelle. Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier round, les citoyens d'Auzat-la-Combelle ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 33,2% des bulletins de vote. La candidature Rassemblement National recueille 28,1% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 15,16% des votes.

Le résultat de l' élection législative à Auzat-la-Combelle a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de suffrages auprès des 1721 habitants d'Auzat-la-Combelle de la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme. Le taux d'abstention atteint 54% des citoyens figurant dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (soit 931 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote d'Auzat-la-Combelle. Les habitants de 97 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme. Au niveau de la localité, Valérie Goléo a ainsi rassemblé 33% des votes. Didier Brulé (Rassemblement National) et Delphine Lingemann (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent dans l'ordre 28% et 15% des suffrages.

Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 32% des voix au premier tour à Auzat-la-Combelle, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avaient obtenu 20% et 15% des suffrages. Le choix des administrés d'Auzat-la-Combelle était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (61% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 39% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens résidant à Auzat-la-Combelle ( Puy-de-Dôme ) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France.