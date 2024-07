Résultat des législatives 2024 à Romagnat : les premiers chiffres du 2e tour

À Romagnat, le taux d'abstention constitue indiscutablement l'un des facteurs essentiels des législatives. 25,36% des électeurs de Romagnat ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 20,71% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 17,92% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,22% au premier tour et 45,73% au second tour. Les populations des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Romagnat ?

17:29 - Élections législatives à Romagnat : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Romagnat se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 7 869 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 519 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 629 foyers fiscaux. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,08% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 373 résidents étrangers, soit 4,76% de la population, favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2490,79 €/mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Pour conclure, à Romagnat, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.