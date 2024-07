Résultat des législatives 2024 à Aubière : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - L'avenir de la France se décide aussi à Aubière

La composition démographique et la situation socio-économique d'Aubière déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la ville, 11,54% des résidents sont des enfants, et 22,96% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 200 €/an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 516 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,52% et d'une population étrangère de 8,30% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 19,79% à Aubière, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.