Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-Lembron (63340) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Un résultat aux législatives entre 28,67 % et 32% à Saint-Germain-Lembron pour la nouvelle coalition de gauche ? Avec un peu plus de 28% des votes au niveau national lors du 1er tour des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 28,67% des voix à Saint-Germain-Lembron. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 38,47% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On découvrira ce soir si la gauche a égalé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 62,21% à l'époque.

20:58 - Le RN a largement progressé à Saint-Germain-Lembron en 2 ans La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection législative. La progression du parti, qui se monte déjà à 17 points à Saint-Germain-Lembron entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Un cran de plus sera certainement atteint ce dimanche soir.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Saint-Germain-Lembron ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi déterminant localement pour le second tour de cette élection législative. Défait en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette année remporter l'élection localement. Le Rassemblement national avait en revanche été battu au premier tour des législatives à l'époque à Saint-Germain-Lembron, comptant 15,56%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 38,47% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Valérie Goléo (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement, avec 62,21%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,79%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Lors du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Germain-Lembron ont plébiscité Benjamin Chalus (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 32,09% des votes. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Valérie Goléo (Front populaire) et Delphine Lingemann (Ensemble !) avec respectivement 28,67% et 22,67% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme, Benjamin Chalus rassemblant cette fois 31,63%, devant Delphine Lingemann avec 27,38% et Valérie Goléo avec 26,63%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Saint-Germain-Lembron : quelle évolution ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des scrutins électoraux précédents ? Le 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Germain-Lembron a connu une participation de 66,73%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait en effet 51,46% dans la commune de Saint-Germain-Lembron. La participation était de 51,86% lors du scrutin de 2019. En proportion, au niveau de la France, la participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - 66,73% de participation lors de la 1ère étape des législatives 2024 à Saint-Germain-Lembron Le taux de participation constitue à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ces législatives 2024. Dans la commune, 33,27% des électeurs ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 446 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,62% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,2% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50% au premier tour. Au deuxième tour, 51,51% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Saint-Germain-Lembron ?

17:29 - Saint-Germain-Lembron : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Saint-Germain-Lembron, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,83%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (72,79%) met en avant le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (71,43%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 729 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,96%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,94%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Germain-Lembron mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,22% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.