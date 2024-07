Résultat des législatives 2024 à Chauriat (63117) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un potentiel de 26,06% à 31% pour le Nouveau Front populaire à Chauriat Le Front populaire qui se présente cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,06% des suffrages à Chauriat. Une somme à affiner néanmoins avec les 32,41% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 52,83% à l'époque.

20:58 - L'évolution éclair du RN à Chauriat en 2 ans Le nombre de votes de la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 à l'échelle locale. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 16 points sur place entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Chauriat, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. A l'inverse de l'expérience de 2022, le RN a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN ne convainquait pas en revanche dans la commune de Chauriat à l'époque, lors des élections législatives, avec 19,27% au premier tour, contre 32,41% pour Valérie Goléo (Nupes). Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (52,83% contre 47,17% pour La République en Marche). Valérie Goléo remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel score pour le RN ce soir à Chauriat ? D'après les dernières projections communiquées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait rafler moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats centristes pourraient conserver jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités électorales de chaque territoire. Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Chauriat ont placé en tête Benjamin Chalus (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 35,81% des votes. Valérie Goléo (Union de la gauche) et Delphine Lingemann (Ensemble !) suivaient en décrochant 26,06% et 25,45% des électeurs à l'échelle municipale. Benjamin Chalus était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme dans son ensemble, avec cette fois 31,63%, devant Delphine Lingemann avec 27,38% et Valérie Goléo avec 26,63%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Chauriat aux dernières élections Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il est également nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Chauriat a atteint 73,42%, surpassant de 15 points celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 1 398 personnes aptes à voter à Chauriat avaient en effet participé à l'élection (soit 58,94%), contre un taux de participation de 53,21% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Chauriat, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2024 demeure la participation À Chauriat, le taux de participation constitue incontestablement l'un des facteurs clés de ces législatives. Le pourcentage de participation à Chauriat pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 73,42%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,59% au premier tour. Au deuxième tour, 48,34% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 84,96% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 80,86% au deuxième tour, soit 1 086 personnes.

17:29 - Chauriat : enjeux locaux et perspectives électorales Dans la commune de Chauriat, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,08% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (17,17%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 699 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,1%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,08%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chauriat mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,27% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.