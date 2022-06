En direct

19:49 - Quel résultat aux législatives d'Avensan pour la coalition LFI-PS-EELV ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces élections législatives, à Avensan comme dans toute la France. Le candidat LFI avait obtenu 20,43% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Les reports des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,56% et 1,12% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 5,68% à gauche, score de Mélenchon exclu.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Avensan ? Avec 31,08% des suffrages exprimés, au 1er round à Avensan, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection suprême. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 23,03%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 20,43% et Éric Zemmour à 5,68%. Les tendances nationales des dernières heures chambouleront probablement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité a chuté tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Avensan L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera indiscutablement l'abstention à Avensan. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des foyers français sont en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants d'Avensan. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,26% au niveau de la localité, à comparer avec un taux de participation de 78,8% au premier tour, c'est-à-dire 1 721 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Avensan, la participation va-t-elle encore descendre lors des législatives 2022 ? Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières consultations démocratiques, les 3 043 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des législatives de 2017, le taux de participation s'était hissé à 49,1% au premier tour au niveau d'Avensan, à comparer avec un taux de participation de 38,8% au second round.