Résultat de la législative à Avize : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Avize sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Avize. En direct 18:46 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Avize dimanche dernier Un total de 15,14% des suffrages pouvait être espéré pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés avant ces législatives à Avize. Soit le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis à l'Assemblée a pourtant atteint 12,36% des suffrages lors de la première manche des législatives. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir sur le podium. 15:30 - À Avize, la candidature Divers droite en première position La candidature Divers droite a enregistré 42,36% des voix le 12 juin dernier lors du premier round de la législative. En seconde place, la candidature Rassemblement National ramasse 24,36% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 12,36% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. 13:30 - La participation peut-elle encore descendre lors du second tour des législatives à Avize ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 1912 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux de participation représentait 42,16% des inscrits sur les listes électorales d'Avize au second round, autrement dit 495 votants s'étaient rendus dans les bureaux de vote. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat des records durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second round, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le résultat final des élections à Avize sera dévoilé ce dimanche ! Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à Avize et il n'est pas trop tard pour se rendre à son bureau de vote lors de ce second volet, puisque l'unique bureau de vote de la ville sera ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés la semaine passée sont toujours candidats pour le verdict des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Avize - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Avize aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Marne

Tête de liste Liste Pierre Thionnet Rassemblement National Charles de Courson Divers droite

Résultats des législatives 2022 à Avize - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Avize

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Avize Charles de Courson (Ballotage) Divers droite 44,54% 42,36% Pierre Thionnet (Ballotage) Rassemblement National 27,24% 24,36% Karine Le Luron Nouvelle union populaire écologique et sociale 11,09% 12,36% Isabelle Pestre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 8,91% 11,27% Emmanuel Renoud Reconquête ! 3,53% 3,45% Lucie Martins Ecologistes 1,85% 2,00% Marie-Amélie de la Rochère Droite souverainiste 1,09% 2,73% Joelle Bastien Divers extrême gauche 0,91% 0,55% Camille Brunel Ecologistes 0,84% 0,91% Participation au scrutin Circonscription Avize Taux de participation 49,02% 47,76% Taux d'abstention 50,98% 52,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 0,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39% 0,00% Nombre de votants 37 253 554

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative 2022 à Avize. À Avize, les 1160 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription de la Marne se sont tournés vers le représentant Divers droite. Dans la commune, Charles de Courson a ainsi accumulé 42% des suffrages. En deuxième place, Pierre Thionnet (Rassemblement National) obtient 24% des votes. A la 3e place, Karine Le Luron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 12% des voix. Le taux de participation représente 48% des citoyens habilités à voter dans la commune pour cette circonscription législative (soit 554 votants). Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote d'Avize. Les citoyens de 252 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription de la Marne.

Législatives 2022 à Avize : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35% des votes au premier tour à Avize, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27% et 11% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Avize avec 56% des voix, cédant donc 44% des suffrages à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 912 électeurs d'Avize (51190) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.