Résultat des législatives 2024 à Pargny-sur-Saulx (51340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Pargny-sur-Saulx, que vont choisir les électeurs de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste aux législatives 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 11,81% des bulletins à Pargny-sur-Saulx. Un score en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 22 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Pargny-sur-Saulx A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera très analysé. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. On peut donc imaginer que le RN soit vainqueur à Pargny-sur-Saulx ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Pargny-sur-Saulx, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera en conséquence très analysé. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le Rassemblement national se hissait déjà en pôle position à Pargny-sur-Saulx à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Pierre Thionnet devant ses concurrents au premier tour, avec 36,55% dans la ville. Mais c'est finalement Charles de Courson (Divers droite) qui s'imposait chez les électeurs de Pargny-sur-Saulx au second tour, avec 51,98%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,02%.

20:05 - Des législatives positives pour le RN jusqu'ici Avec 58,06% des votes, Thierry Besson (Rassemblement National) a pris la tête à Pargny-sur-Saulx, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er tour des élections législatives. En deuxième place, Charles de Courson (Divers centre) recevait 29,58%. A la troisième place, Gaël Padiou (Union de la gauche) ramassait 11,81% des votants. Thierry Besson était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Marne dans son ensemble, avec cette fois 46,99%, devant Charles de Courson avec 42,66% et Gaël Padiou avec 9,36%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Pargny-sur-Saulx : quelle évolution ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au premier tour des législatives 2024 à Pargny-sur-Saulx a diminué de 16 points, atteignant 43,56%. Au moment du scrutin européen de début juin, 59,78% des inscrits sur les listes électorales de Pargny-sur-Saulx (51) avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 56,18% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle descendre au 2e tour des législatives à Pargny-sur-Saulx ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Pargny-sur-Saulx, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Pargny-sur-Saulx s'élevait à 43,56%. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 31,36% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 33,31% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 65,97% au premier tour. Au second tour, 68,22% des électeurs ne se sont pas déplacés. La question des retraites et l'insécurité seraient notamment susceptibles d'impacter les décisions que prendront les électeurs de Pargny-sur-Saulx.

17:29 - Analyse socio-économique de Pargny-sur-Saulx : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Pargny-sur-Saulx, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 714 habitants répartis dans 926 logements, cette commune présente une densité de 153 hab par km². Ses 78 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (70,19%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,06% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1782,9 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,67%, révélant une situation économique instable. En somme, Pargny-sur-Saulx incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.