Résultat des législatives 2024 à Sarry (51520) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Sarry, que vont décider les supporters du Front populaire ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. L'attelage a récolté 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,53% des votes à Sarry. Une percée à affiner néanmoins avec les 15,37% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - La forte évolution de l'extrême droite à Sarry A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très observé. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà engrangé 16 points ici entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Sarry ? Le verdict de l'élection législative 2022 peut aussi sembler un indicateur clé au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Sarry, le RN terminait également à la deuxième place, 22,94% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 37,63% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite avec 66,28%. Charles de Courson remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Charles de Courson (Divers centre) en avance lors de la législative à Sarry Selon les projections des instituts publiées dans les derniers jours de campagne, le Rassemblement national serait en mesure de s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient garder une centaine de sièges. Il faut bien entendu tenir compte des caractéristiques des territoires. Charles de Courson (Divers centre) a obtenu 45,77% des votes à Sarry dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Thierry Besson (Rassemblement National) et Gaël Padiou (Front populaire) avec 38,21% et 15,53% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Thierry Besson qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 46,99% devant Charles de Courson avec 42,66% et Gaël Padiou avec 9,36%. De quoi imposer peut-être ce 7 juillet aux habitants de Sarry une finale différente de celle dessinée dans la localité au premier round.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Sarry ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Le 30 juin dernier, 26,78% des électeurs de Sarry n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 1 706 inscrits sur les listes électorales à Sarry, 41,03% étaient effectivement restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 40,31% pour le scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Sarry, la participation a atteint 73,22% lors de la 1ère étape des élections législatives Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Sarry ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Sarry était de 26,78%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,89% au premier tour. Au deuxième tour, 51,39% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Sarry ? Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 690 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 17,97% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 17,75% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des foyers français serait capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Sarry.

17:29 - Sarry : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les habitants de Sarry sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,96% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (92,59%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 897 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,35%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,35%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Sarry mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,88% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.