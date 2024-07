Résultat des législatives 2024 à Sermaize-les-Bains (51250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la gauche à Sermaize-les-Bains ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections est celle du résultat de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 13,1% des suffrages à Sermaize-les-Bains. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 16,9% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 23 points à Sermaize-les-Bains Le résultat en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections. Alors que sur la France entière, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin législatif fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 23 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Sermaize-les-Bains ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Sermaize-les-Bains, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 27,94% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 39,50% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (60,21%). Charles de Courson remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Sermaize-les-Bains ce dimanche ? D'après les études des instituts de sondages rendues publiques juste avant le second tour, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de rafler pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle maintiendraient entre 95 et 125 sièges. Il faut bien entendu tenir compte des particularités locales. Grâce à 50,56% des votes, Thierry Besson (Rassemblement National) a pris la tête à Sermaize-les-Bains, dimanche 30 juin 2024 lors du premier tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Charles de Courson (Divers centre) et Gaël Padiou (Front populaire) avec respectivement 34,61% et 13,1% des votants. C'est aussi Thierry Besson qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 46,99%, devant Charles de Courson avec 42,66% et Gaël Padiou avec 9,36%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les élections européennes à Sermaize-les-Bains ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des scrutins électoraux précédents ? À Sermaize-les-Bains, le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 63,72%, plus important que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 299 personnes en âge de voter à Sermaize-les-Bains, 49,42% s'étaient en effet rendues aux urnes. La participation était de 51,95% il y a 5 ans. Pour information, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Sermaize-les-Bains, l'abstention va-t-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Sermaize-les-Bains ? Dans la commune, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 63,72%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,58% au premier tour. Au deuxième tour, 38,07% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 74,62% des électeurs dans la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 73,66% au second tour, c'est-à-dire 973 personnes. La méfiance vis à vis des hommes politiques est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Sermaize-les-Bains (51250).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sermaize-les-Bains Comment la population de Sermaize-les-Bains peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,44% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec 40,55% de population active et une densité de population de 111 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un salaire moyen mensuel net de 1749,92 € par mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 577 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,75%) révèle des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,29%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Sermaize-les-Bains mettent en avant une diversité de qualifications, avec 47,89% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.