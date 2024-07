Résultat des législatives 2024 à Vitry-le-François : les premiers chiffres du 2e tour

À Vitry-le-François, l'une des clés de ces législatives est sans nul doute l'abstention. Le taux d'abstention à Vitry-le-François au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 45,28%. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 35,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 34,19% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 62,55% au premier tour et 64,06% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Vitry-le-François ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vitry-le-François

Dans la ville de Vitry-le-François, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 21,3% peut agir sur les espérances des habitants quant aux politiques sur le travail. Avec une densité de population de 1985 habitants par km² et 37,55% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1933,91 € par mois, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (5,35%) et le nombre de résidences HLM (45,64% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Vitry-le-François mettent en avant une diversité de qualifications, avec 47,63% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.