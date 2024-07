Résultat des législatives 2024 à Fère-Champenoise (51230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Fère-Champenoise, qui va profiter du vote du Front populaire ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins glanés à l'échelle nationale sont un premier indice. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Fère-Champenoise, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 7,76% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 9,44% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 21 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Fère-Champenoise L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà engrangé 21 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc juger possible (certes imprudemment), selon les reports de voix, que le RN finisse vainqueur à Fère-Champenoise ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que disent les tendances des législatives 2022 pour Fère-Champenoise ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera ainsi déterminant à l'échelle locale pour le second tour de cette élection législative. Le RN peut-il gagner cette fois à Fère-Champenoise, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Fère-Champenoise, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 32,68% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 41,97% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite avec 58,09%. Charles de Courson s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Selon les études diffusées dès la fin du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de gagner moins de 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient maintenir une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Avec 53,56% des votes, Thierry Besson (Rassemblement National) a pris la tête à Fère-Champenoise, dimanche 30 juin lors du 1er tour des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Charles de Courson (Divers centre) et Gaël Padiou (Front populaire) avec respectivement 37,42% et 7,76% des votants. C'est aussi Thierry Besson qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 46,99%, devant Charles de Courson avec 42,66% et Gaël Padiou avec 9,36%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Fère-Champenoise : quelle évolution ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des dernières élections ? Les chiffres montrent une participation de 63,89% lors du 1er round des élections législatives 2024 à Fère-Champenoise, supérieure à celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 51,59% des personnes aptes à voter à Fère-Champenoise s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir, contre une participation de 55,8% en 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Fère-Champenoise, la participation était de 63,89% lors de la 1ère manche des élections législatives 2024 À Fère-Champenoise, l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Le pourcentage de votants à Fère-Champenoise pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 63,89%, dimanche dernier. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 75,27% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 73,52% au premier tour, soit 1 141 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,56% au premier tour et 45,59% au second tour.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Fère-Champenoise Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second tour des législatives à Fère-Champenoise comme dans toute la France. Avec une population de 2 170 habitants répartis dans 1 178 logements, cette commune présente une densité de 33 hab/km². Ses 137 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 635 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (73,94%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,35% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,88% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 769,78 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, Fère-Champenoise incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.