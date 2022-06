Résultat des législatives à Avize - Election 2022 (51190) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Avize

Le résultat des élections législatives 2022 à Avize est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Marne

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Marne

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Avize. Lors du 1er tour des élections législatives 2022, les 1160 citoyens d'Avize inscrits dans la 5ème circonscription de la Marne se sont prononcés pour la candidature Divers droite. Le taux d'abstention représente 52% des habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour la 5ème circonscription de la Marne, ce qui représente 606 non-votants. Charles de Courson a accumulé 42% des suffrages. Il coiffe au poteau Pierre Thionnet (Rassemblement National) et Karine Le Luron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent 24% et 12% des suffrages. Les citoyens des 252 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux d'Avize ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Avize Charles de Courson Divers droite 44,54% 42,36% Pierre Thionnet Rassemblement National 27,24% 24,36% Karine Le Luron Nouvelle union populaire écologique et sociale 11,09% 12,36% Isabelle Pestre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 8,91% 11,27% Emmanuel Renoud Reconquête ! 3,53% 3,45% Lucie Martins Ecologistes 1,85% 2,00% Marie-Amélie de la Rochère Droite souverainiste 1,09% 2,73% Joelle Bastien Divers extrême gauche 0,91% 0,55% Camille Brunel Ecologistes 0,84% 0,91% Participation au scrutin Circonscription Avize Taux de participation 49,02% 47,76% Taux d'abstention 50,98% 52,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 0,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,00% Nombre de votants 37 253 554

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Avize sont dévoilés. La dernière présidentielle, à Avize, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,25% des suffrages. A la suite, se hissait Emmanuel Macron à 27,23%, puis Jean-Luc Mélenchon à 10,85% et Éric Zemmour à 8,47%. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 21,3% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,6% au premier tour. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, parmi les 1 175 inscrits sur les listes électorales à Avize, 57,84% avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 51,4% pour le tour deux.

Législatives 2022 à Avize : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35% des votes au premier tour à Avize, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27% et 11% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Avize avec 56% des voix, cédant donc 44% des suffrages à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 912 électeurs d'Avize (51190) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.