Résultat de la législative à Avranches : en direct

17:16 - Les grandes tendances des sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Avranches ?

Les dynamiques nationales des derniers jours se répéteront sans doute sur les législatives à Avranches au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Avec 35,98% des suffrages, à Avranches cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors de la dernière élection à l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 19,77%, devançant Marine Le Pen à 17,06% et Valérie Pécresse à 6,36%.