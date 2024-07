Résultat des législatives 2024 à Brécey (50370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Brécey, quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Brécey, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,07% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 15,45% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres aux dernières législatives à Brécey La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle progression à Brécey ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Se retourner sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 semble aussi une évidence au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Brécey, le RN arrivait également à la deuxième place sur le podium, 21,14% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 44,62% pour Bertrand Sorre (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (65,48%). Bertrand Sorre remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin il y a une semaine à Brécey ? Selon les projections finales rendues publiques depuis dimanche, le parti de Jordan Bardella pourrait s'assurer pas loin de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République garderaient entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Bertrand Sorre (Ensemble pour la République) a amassé 40,83% des votes à Brécey dimanche 30 juin, au soir du premier round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) et Patrick Grimbert (Nouveau Front populaire) avec respectivement 35,12% et 13,07% des électeurs. Bertrand Sorre était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Manche dans son ensemble, avec cette fois 39,91%, devant Marie-Françoise Kurdziel avec 31,84% et Patrick Grimbert avec 17,33%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Brécey aux dernières élections L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Le 30 juin dernier, 67,32% des électeurs de Brécey se sont déplacés lors du 1er round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 18 points à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 49,94% dans la commune de Brécey, à comparer avec une participation de 51,86% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Brécey ? Le taux d'abstention constitue indéniablement un facteur primordial des législatives. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Brécey était de 67,32%. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,6% au sein de la ville, contre un taux de participation de 77,17% au premier tour, soit 1 298 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,32% au premier tour et 46,51% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Brécey ? Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Brécey ?

17:29 - Brécey : législatives et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Brécey, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 2 159 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 155 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 348 foyers fiscaux. Dans la commune, 14,35% des résidents sont des enfants, et 36,12% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,81% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 54,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1408,71 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour résumer, Brécey incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.