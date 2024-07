Résultat des législatives 2024 au Val-Saint-Père (50300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Au Val-Saint-Père, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,42% des votes au Val-Saint-Père. Un score en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 10 points au Val-Saint-Père L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN est déjà forte au Val-Saint-Père entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (16,18%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,07%), de l'ordre de 10 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. De quoi anticiper une implantation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Cet état des lieux sorti des urnes dimanche dernier est évidemment à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en 2022. Il y a deux ans dans la commune du Val-Saint-Père, lors des élections des députés, le score était également de 42,58% pour Bertrand Sorre , Le Val-Saint-Père étant déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Manche. A l'issue du second round,c'est encore Bertrand Sorre qui va glaner le plus de voix, avec 61,61% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,39%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir au Val-Saint-Père Bertrand Sorre (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a enregistré 42% des votes au Val-Saint-Père le 30 juin 2024, au soir du 1er round des législatives. Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) et Patrick Grimbert (Nouveau Front populaire) suivaient en captant respectivement 26,07% et 22,42% des électeurs. Bertrand Sorre était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Manche dans son ensemble, avec cette fois 39,91%, devant Marie-Françoise Kurdziel avec 31,84% et Patrick Grimbert avec 17,33%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen au Val-Saint-Père ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Au Val-Saint-Père, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 s'élevait à 25,32%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 40,81% des personnes en capacité de participer à une élection au Val-Saint-Père avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 44,69% pour le scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - 74,68% de participation lors de la 1ère étape des élections législatives au Val-Saint-Père Le niveau d'abstention est indiscutablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024. L'abstention était de 25,32% au Val-Saint-Père lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,35% au premier tour. Au second tour, 49,56% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,2% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,68% au premier tour. Le désir de faire valoir ses droits pourrait renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs du Val-Saint-Père.

17:29 - Le Val-Saint-Père : enjeux locaux et perspectives électorales Devant le bureau de vote du Val-Saint-Père, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 1 925 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 113 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (83,15%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 44,57% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 069 euros par an, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. En somme, au Val-Saint-Père, les spécificités locales rejoignent celles de la France.