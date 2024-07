Résultat des législatives 2024 au Teilleul (50640) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la gauche au Teilleul ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a réunis l'ensemble au niveau du pays, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% en 2022. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, au Teilleul, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 7,53% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La fulgurante évolution du RN au Teilleul Le score de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives localement, comme dans le reste du pays. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 19 points ici entre 2022 et 2024. On ne peut donc pas exclure, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour Ensemble aux élections législatives au Teilleul ? Se retourner sur le scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Même si cette curiosité ne peut prédire avec certitude le résultat… Lors des dernières législatives au Teilleul, le RN arrivait également à la deuxième place, 19,32% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 51,20% pour Bertrand Sorre (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (76,97%). Bertrand Sorre conservait donc son avance sur place.

20:05 - Au Teilleul, les résultats des législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Grâce à 44,91% des bulletins de vote, Bertrand Sorre (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la pôle position au Teilleul, le 30 juin au soir du 1er tour de la législative. Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) et Patrick Grimbert (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à respectivement 38,49% et 7,53% des votants. Bertrand Sorre était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Manche dans son ensemble, avec cette fois 39,91%, devant Marie-Françoise Kurdziel avec 31,84% et Patrick Grimbert avec 17,33%.

19:21 - Au Teilleul, la participation du 1er tour dépasse celle du scrutin européen Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Au Teilleul, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 a été de 61,19%, dépassant celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, 44,33% des électeurs du Teilleul (50) avaient effectivement participé au vote, à comparer avec une participation de 47,49% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au 2e tour au Teilleul ? L'un des critères forts de ces élections législatives 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation au Teilleul était de 61,19% pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 41,61% au premier tour. Au deuxième tour, 41,29% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui au Teilleul ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,21% dans la ville, contre une participation de 76,09% au deuxième tour, c'est-à-dire 961 personnes.

17:29 - Le Teilleul : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues du Teilleul, le scrutin est en cours. Avec ses 15,84% d'agriculteurs pour 1 677 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 112 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (62,34%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 47,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 31,77% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 836,11 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. En somme, au Teilleul, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.