Résultat des législatives 2024 à Granville : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le taux d'abstention. Le pourcentage de votants à Granville pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 71,01%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,11% au premier tour. Au deuxième tour, 49,69% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Granville ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, 72,26% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 71,77% au premier tour, c'est-à-dire 7 340 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient susceptibles de faire augmenter la participation à Granville (50400).

17:29 - Analyse socio-économique de Granville : perspectives électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Granville mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,65% et une densité de population de 1330 habitants par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (53,69%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 5 339 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,7%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,51%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,44%, comme à Granville, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.