Résultat des législatives à Aydat : l'élection 2024 en direct

12:07 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Aydat ?

Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes élections. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, sur les 2 161 personnes en âge de voter à Aydat, 36,46% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 43,43% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,99% au premier tour et seulement 48,99% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 108 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,58% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 16,37% au premier tour.