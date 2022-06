En direct

19:50 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Bagnoles de l'Orne Normandie ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 10,89% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Bagnoles de l'Orne Normandie le 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,47% et 1,73% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 16,09% à Bagnoles de l'Orne Normandie pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Bagnoles de l'Orne Normandie ? Le président-candidat avait obtenu 39,67% des voix à Bagnoles de l'Orne Normandie, à l'issue de la dernière présidentielle contre 27,85% en France. La candidate du FN enregistrait 22,52% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 10,89% (contre 21,95%). Les mouvements nationaux des dernières heures viendront certainement remettre en question la donne et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Bagnoles de l'Orne Normandie ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Bagnoles de l'Orne Normandie, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 201 personnes en âge de voter dans la ville, 75,06% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 74,88% au premier tour, soit 1 648 personnes. La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières sont de nature à relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Bagnoles de l'Orne Normandie (61140).

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Bagnoles de l'Orne Normandie au premier tour des législatives ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 2 764 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 51,71% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Bagnoles de l'Orne Normandie, contre un taux d'abstention de 46,53% au second round.