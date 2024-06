Résultat des législatives à Baixas : l'élection 2024 en direct

12:06 - L'abstention aux législatives à Baixas

Le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère fort des élections législatives 2024 à Baixas. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 45,7% au premier tour et seulement 48,44% au second tour. Quelle sera la participation à Baixas cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,42% des votants de la commune. La participation était de 75,77% au second tour, ce qui représentait 1 717 personnes.