En direct

19:30 - Du côté de la gauche, les 13,92% de Mélenchon à Balbigny augurent un score élevé Les votants de Balbigny avaient donné 13,92% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,21% et 1,55% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 19,68% pour la coalition de gauche.

16:30 - À Balbigny, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Le président sortant avait obtenu 23,43% des voix à Balbigny, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national enregistrait 34,11% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,92% (contre 22%). Les tendances nationales des ultimes semaines changeront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Balbigny ? Le niveau d'abstention constituera incontestablement un critère fort de ce scrutin législatif 2022 à Balbigny. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les tarifs de l'essence et du gaz seraient par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Balbigny. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,48% dans la commune. La participation était de 74,4% au premier tour, ce qui représentait 1 578 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Balbigny ? Au fil des scrutins passés, les 2 959 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 1 969 inscrits sur les listes électorales de Balbigny avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 45,76%). Le taux de participation était de 37,53% pour le round deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.