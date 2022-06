Résultat des législatives à Barbazan-Debat - Election 2022 (65690) [PUBLIE]

14/06/22 16:01

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Barbazan-Debat. À Barbazan-Debat, les 2681 électeurs rattachés à la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées ont désigné le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation s'établit à 55% des habitants enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées, ce qui représente 1 464 votants. Au sein de la commune, Jean-Bernard Sempastous a raflé 29% des suffrages. Il est suivi par Sylvie Ferrer (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marie-Christine Sorin (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 23% et 18% des votes. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 287 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Barbazan-Debat.

Quel candidat (ou candidate) les 3 556 habitants de Barbazan-Debat installeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le président récemment réélu sera-t-il capable d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 26% des voix au premier tour à Barbazan-Debat, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25% et 19% des voix. Le choix des votants de Barbazan-Debat était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (56% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 44% des suffrages.