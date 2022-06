Résultat de la législative à Barraux : en direct

17:13 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Barraux ?

À Barraux, l'une des clés de ces législatives sera indéniablement l'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient favoriser le camp de l'abstention à Barraux (38530). En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 84,96% au premier tour, soit 1 322 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.