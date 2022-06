Résultat de la législative à Bazet : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bazet dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:52

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bazet sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bazet. En direct 18:51 - Un premier résultat porteur pour la coalition de gauche à Bazet Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Bazet, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette deuxième étape des législatives 2022. Cet électorat a donc un poids ce 19 juin. Mais ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,39%, 2,08%, 2,69% et 6,76% il y a deux mois. Soit un point de départ théorique de 29,92% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Bazet. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle l'emporter à Bazet ? Grâce à 27,58% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Bazet au soir du 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Elle a coiffé au poteau les candidats Rassemblement National et Parti radical de gauche qui recueillent dans l'ordre 21,2% et 20,38% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Bazet ? Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'élevait à 74,88% des votants de la ville, contre un taux de participation de 77,64% au premier tour, ce qui représentait 1170 personnes. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? La semaine dernière, 50,59% des personnes en âge de voter à Bazet avaient boudé les urnes. 10:30 - On vote ce dimanche à Bazet pour la 2ème étape des législatives La commune de Bazet n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier se soumettent au vote pour cette seconde manche de l'élection législative à Bazet. Les résultats seront communiqués à partir de 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Bazet - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bazet aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

Tête de liste Liste Grégory Korn Nouvelle union populaire écologique et sociale Benoit Mournet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bazet - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bazet

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bazet Benoit Mournet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,75% 16,58% Grégory Korn (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,95% 27,58% Serge Dumanoir Rassemblement National 18,54% 21,20% Jérome Crampe Parti radical de gauche 14,32% 20,38% Véronique Dutrey Les Républicains 6,05% 2,72% Jean-Marc Dabat Divers 4,31% 4,35% Claude Alves Da Cunha Reconquête ! 3,64% 3,40% Yves Castéra Divers gauche 1,96% 0,54% Antoine Rigollet Ecologistes 1,31% 0,82% Aline Barbe Droite souverainiste 1,20% 0,68% Delphine Beaudry Régionaliste 1,02% 0,82% François Meunier Divers extrême gauche 0,96% 0,95% Participation au scrutin Circonscription Bazet Taux de participation 52,39% 49,41% Taux d'abstention 47,61% 50,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 0,80% Nombre de votants 47 033 753

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Bazet. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les électeurs de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées habitant à Bazet. Le niveau de l'abstention atteint 51% des électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription. A l'échelle de la commune, Grégory Korn a effectivement raflé 28% des votes. Serge Dumanoir (Rassemblement National) récupère 21% des voix. Quant à lui, Jérome Crampe (Parti radical de gauche) obtient 20% des votes. Les électeurs des 181 autres communes rattachées à la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées voteront-ils comme ceux de Bazet ?

Législatives 2022 à Bazet : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 30% des votes au premier tour à Bazet, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 20% et 18% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Bazet avec 55% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 45% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives à Bazet ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.