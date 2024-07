Résultat des législatives 2024 à Maubourguet (65700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se rabattre les 24,77% de la gauche à Maubourguet ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,77% des voix à Maubourguet. Une somme à compléter néanmoins avec les 17,13% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,96% pour Yannick Jadot, 3,6% pour Fabien Roussel et 2,97% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 21 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Maubourguet L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont atteint plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 21 points sur place entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Maubourguet ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble en tête aux législatives 2022 à Maubourguet Le score obtenu par le RN sera ainsi un point d'observation clé localement pour le second tour de cette élection des députés. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Maubourguet avait vu en revanche le binôme Parti radical de gauche s'imposer avec 26,35%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 19,76%. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket La République en Marche avec 54,16% contre 45,84% pour les perdants. Mais c'est Benoit Mournet (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 54,16%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,84%.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux législatives 2024 à Maubourguet ? Avec 40,07% des votes, Olivier Monteil (Rassemblement National) a pris les devants à Maubourguet, le 30 juin à l'occasion du premier round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Benoit Mournet (Majorité présidentielle) et Denis Fégné (Nouveau Front populaire) avec respectivement 24,86% et 24,77% des électeurs. Olivier Monteil était aussi en tête dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées dans son ensemble, avec cette fois 36,96%, devant Denis Fégné avec 28,09% et Benoit Mournet avec 24,91%.

19:21 - Elections à Maubourguet : quelles leçons tirer des taux d'abstention ? Au fil des dernières années, les 2 273 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Comme expliqué dans le précédent message, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives à Maubourguet était de 32,51%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, parmi les 1 704 inscrits sur les listes électorales à Maubourguet, 46,36% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 45,84% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 à Maubourguet ? Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Maubourguet, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 32,51%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 737 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,58% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 25,82% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,11% au premier tour. Au second tour, 51,08% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Maubourguet ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Maubourguet ?

17:29 - Maubourguet : enjeux locaux et perspectives électorales À Maubourguet, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Dans la localité, 13,09% des résidents sont des enfants, et 38,2% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 612 € par an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (22,22%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,46%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Maubourguet mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,95% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.