Résultat des législatives 2024 à Lourdes : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Lourdes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact aura la population de Lourdes sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 377 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 25,52%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 106 euros par an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,45% et d'une population immigrée de 15,05% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Lourdes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,4% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.