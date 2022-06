Résultat des législatives à Bazet - Election 2022 (65460) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Bazet

Le résultat des élections législatives 2022 à Bazet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hautes-Pyrénées

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

Le résultat de l'élection législative à Bazet est désormais connu. Dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées, les 1524 électeurs de Bazet ont désigné la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Grégory Korn a amassé 28% des votes au niveau de la commune. Il devance Serge Dumanoir (Rassemblement National) et Jérome Crampe (Parti radical de gauche) qui reçoivent respectivement 21% et 20% des voix. Reste encore à savoir si les citoyens des 181 autres communes rattachées à la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées voteront comme ceux de Bazet. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 49%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bazet Benoit Mournet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,75% 16,58% Grégory Korn Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,95% 27,58% Serge Dumanoir Rassemblement National 18,54% 21,20% Jérome Crampe Parti radical de gauche 14,32% 20,38% Véronique Dutrey Les Républicains 6,05% 2,72% Jean-Marc Dabat Divers 4,31% 4,35% Claude Alves Da Cunha Reconquête ! 3,64% 3,40% Yves Castéra Divers gauche 1,96% 0,54% Antoine Rigollet Ecologistes 1,31% 0,82% Aline Barbe Droite souverainiste 1,20% 0,68% Delphine Beaudry Régionaliste 1,02% 0,82% François Meunier Divers extrême gauche 0,96% 0,95% Participation au scrutin Circonscription Bazet Taux de participation 52,39% 49,41% Taux d'abstention 47,61% 50,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,80% Nombre de votants 47 033 753

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bazet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:14 - Quel score pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Bazet ? Les votants de Bazet avaient apporté 18,39% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er tour de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,08% et 2,69% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 23,16% à Bazet pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Bazet ? À Bazet, Marine Le Pen figurait à la meilleure place de la dernière élection avec 29,75% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 20,47%. Suivaient, avec 18,39%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,41%, Jean Lassalle. Les mouvements nationaux des ultimes semaines modifieront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives à Bazet dimanche. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir. Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Bazet Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Bazet, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,12% des votants de la commune, contre une abstention de 22,36% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe serait capable de détourner l'attention des électeurs de Bazet du vote. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Bazet ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Lors des précédentes élections législatives, 1 415 électeurs de Bazet avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 52,79%). La participation était de 41,7% pour le second round. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Bazet pour ces législatives 2022 Ces législatives sont donc lancées ! À Bazet, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 12 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 1507 inscrits de Bazet ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Foyer Rural).

Législatives 2022 à Bazet : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 30% des votes au premier tour à Bazet, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 20% et 18% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Bazet avec 55% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 45% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives à Bazet ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.